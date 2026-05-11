مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: توسعه آموزش های همگانی محیط زیست کلید موفقیت در توسعه مشارکت های مردمی و تقویت تصمیم سازی و تصمیم گیری در راستای توسعه پایدار است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن عباس ‌نژاد،درنشست هم ‌اندیشی که راستای ارتقای سطح آگاهی ‌بخشی زیست ‌محیطی، با حضور معاون آموزش و مشارکت‌ های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مدیران ستادی و استانی برگزار شد، به اهمیت همکاری های بین بخشی و تعامل میان سازمان حفاظت محیط زیست با تصمیم سازان و تصمیم گیران در هدایت استراتژی های توسعه به سمت توسعه پایدار اشاره و بر ضرورت رفع موانع مشارکت ‌های مردمی و ارتقای سطح آموزش همگانی تأکید کرد.

وی افزود: آموزش همگانی نباید تنها به انتقال اطلاعات محدود شود، بلکه باید به یک جریان اجتماعی برای تغییر رفتارهای زیست‌ محیطی تبدیل شود و زمینه را برای تحولات اقتصادی و اجتماعی با رویکرد محیط زیستی در جامعه ایجاد کند.

گفتنی است؛ در این نشست، با تمرکز بر چالش ‌های پیش روی آموزش ‌های زیست ‌محیطی در استان تهران، در خصوص راهکارهای عملیاتی برای بهبود کیفیت آموزش ‌های همگانی بحث و تبادل نظر شد. همچنین، ضرورت تقویت نقش مشارکت ‌های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی و پایداری محیط زیست استان، از محورهای اصلی این نشست بود.