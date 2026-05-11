جلسه ستاد اقتصاد جنگ استان قزوین با محوریت تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی برگزار و چالش‌های موجود در بازار، مشکلات ارزی و نبود اولویت‌بندی در حمایت از تولید بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جلسه ستاد اقتصاد جنگ استان قزوین که با هدف بررسی تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی برگزار شد، با انتقادات معاون اقتصادی استاندار از وضعیت بازار، مشکلات ارزی و نبود اولویت‌بندی در حمایت از تولید به پایان رسید.

در این جلسه، با وجود اعلام واردات مواد اولیه به ارزش تقریبی ۹۰۰ میلیون دلار، مشکلات واحدهای صنعتی و نبود نظارت مؤثر بر بازار، چالش‌های اساسی استان عنوان شد.

در ابتدای این نشست، آماری از میزان مواد اولیه وارد شده به استان ارائه شد؛ بر این اساس، حدود ۴۰۰ تن مواد اولیه محصولات پتروشیمی و ۱۷ هزار تن مواد اولیه فولادی در حوزه فلزات وارد استان شده است. همچنین، ۱۵۰ واحد صنعتی در بخش شیمیایی موفق به واردات مواد اولیه به ارزش ۷۶۴ میلیون دلار و ۶۳ واحد صنایع فلزی نیز ۲۶۳ میلیون دلار مواد اولیه وارد کرده‌اند.

صفی‌خانی، معاون اقتصادی استاندار، با تأکید بر لزوم حمایت فوری از صنایع استان، خواستار اولویت‌دهی به تأمین مواد اولیه برای حدود ۲ هزار واحد صنعتی شد و بیان داشت که تعطیلی هیچ کارخانه‌ای در قزوین پذیرفتنی نیست.

وی با انتقاد از نبود رویکرد اولویت‌بندی در تصمیم‌گیری‌ها، اظهار داشت: با وجود پیگیری‌های دستگاه‌های مختلف و حتی گروه‌های مردمی، اقدامات صورت گرفته نتوانسته‌اند خروجی ملموسی در بازار ایجاد کنند.

این مقام مسئول، گرانی و گران‌فروشی را یکی از معضلات جدی استان برشمرد و با وجود اعلام انجام ۲۰ هزار بازرسی، تأثیر این نظارت‌ها را در بازار ناچیز خواند.

وی همچنین هشدار داد : با توجه به اینکه بخش عمده اشتغال استان در حوزه صنعت است، عدم رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی می‌تواند به بیکاری پنهان و در نهایت به یک بحران اجتماعی منجر شود.

علی رحمانی، مدیر کل برنامه ریزی استان، تأمین مواد اولیه در قزوین را به دلیل تعدد واحدهای کوچک صنعتی، دشوار توصیف کرد.

وی سامانه فعلی ثبت سفارش را مانعی برای ثبت سفارش با منشأ ارز شخصی دانست و این موضوع را روند واردات مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است. رحمانی خواستار حذف الزام مشخص بودن منشأ ارز و کاهش تعهدات ارزی برخی بازرگانان شد تا سرمایه‌گذاران بتوانند از ارز شخصی خود برای تأمین مواد اولیه بهره‌مند شوند.

انتظاری، مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی، نیز به نگرانی بانک مرکزی از تأثیر انتقال ارز بدون منشأ بر افزایش قیمت دلار و همچنین نگرانی واردکنندگان از بیشتر شدن قیمت مواد اولیه وارداتی نسبت به نمونه داخلی اشاره کرد.

در نهایت، این جلسه به دلیل عدم دستیابی مسئولان به جمع‌بندی مشخص، نیمه‌تمام خاتمه یافت و قرار شد فردا با حضور استاندار قزوین، جلسه‌ای دیگر برای پیگیری مسائل برگزار شود.