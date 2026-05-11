سفارت ایران در روسیه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به نقش مخرب واشینگتن در خاورمیانه، تأکید کرد که مذاکره با ایالات متحده برخلاف سایر کشورها، به جای پایان جنگ به آغاز درگیری ختم میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حساب رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه در پیامی کنایهآمیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه جنگها با مذاکره تمام میشوند، به جز با ایالات متحده که مذاکره با آن به جنگ ختم میشود!»
این سفارتخانه همچنین تصویر گرافیکی معناداری را به اشتراک گذاشته که در آن رژیم صهیونیستی به عنوان «شلیککننده»، آمریکا به عنوان «سلاح» و اروپا به عنوان «صداخفهکن» در جریانات خاورمیانه توصیف شدهاند.
این پست به وضوح بر بیاعتمادی به نتایج دیپلماسی با واشینگتن و همسویی قدرتهای غربی در تنشهای منطقه تأکید دارد.