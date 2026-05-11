اتصال دستگاه سنجش ذرات معلق هوای عسلویه به شبکه ملی پایش کشور
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر گفت: دستگاه سنجش ذرات معلق هوای شهرستان عسلویه با اختصاص اعتبار لازم پس از تعویض سنسور جهت ارتقاء به شبکه ملی پایش آلایندههای هوای کشور متصل شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر امیرحسین دارابی بیان کرد: با توجه به اینکه آلودگی هوا در حال حاضر نه تنها بهعنوان یک موضوع زیستمحیطی، بلکه بهعنوان دومین عامل خطر پس از فشارخون بالا بیشترین بار بیماریها را به خود اختصاص داده است، کیفیت پایین هوا که اغلب به دلیل وجود ذرات معلق است میتواند چشمها، بینی و گلو را تحریک کرده و باعث تنگی نفس، تشدید آسم و سایر بیماریهای تنفسی شده و بر سیستم قلبی عروقی تأثیر بگذارد.
وی با اشاره به اینکه ذرات موجود در هوا از طریق نفوذ به بخشهای مختلف مجاری تنفسی میتواند برای سلامت انسان زیانبار باشد، اظهار کرد: ارتقاء و اتصال دستگاه سنجش ذرات معلق هوای عسلویه به شبکه ملی پایش کشور گامی مؤثر در مدیریت زیستمحیطی و افزایش دقت در اخذ تصمیمهای مسائل مرتبط با سلامت محیط و بهداشت ساکنان آن منطقه است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه این دستگاه در راستای بررسی وضعیت کیفیت هوا در استان دستگاه سنجش ذرات معلق در عسلویه بهرهبرداری شده است، اضافه کرد: ارتقاء دستگاه مذکور و اتصال آن به شبکه ملی پایش با هدف اندازهگیری روزانه ذرات معلق برای دستیابی به دادههای معتبر میتواند نقش مهمی در حفظ سلامت مردم و در جهت پیشگیری از آسیبهای گردوغبار بر سلامت به ویژه در مناطق تحت تأثیر داشته باشد.
وی خبر داد: دستگاه سنجش ذرات معلق شهرستان عسلویه با هدف پایش شاخصهای آلودگی هوا و تحلیل دادههای آن به سامانه ملی پایش هوای کشور متصل شده است و دادههای معتبر آن هماکنون ثبت میشود.
دکتر دارابی گفت: در سال گذشته دستگاه سنجش ذرات معلق تحت راهبری وزارت بهداشت شهر بوشهر نیز بهصورت رسمی به سامانه پایش متصل شده است و در زمان حاضر دادههای معتبر آن دستگاه در سامانه ملی ثبت میشود.