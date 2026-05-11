به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اعزام نخستین گروه زائران مازندرانی حج تمتع، از فردا سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از مشهد به سرزمین وحی آغاز می‌شود.

مدیر روابط عمومی حج و زیارت مازندران گفت: یک‌هزار و ۲۵۲ زائر مازندرانی حج تمتع، در قالب ۱۰ کاروان از ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.

جعفزی افزود: این کاروان‌ها به مدت چهار روز از ایستگاه پروازی مشهد با ۶ سورتی پرواز به عربستان اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه زائران مازندرانی حج تمتع، امسال مدینه قبل هستند تصریح کرد: زائران مازندرانی پس از ۶ روز اقامت در مدینه، برای به جای اوردن مناسک حج تمتع، عازم مکه می‌شوند.

سخنگوی حج و زیارت مازندران یاداور شد: زمان اقامت زائران مازندرانی حج تمتع در عربستان، حدود ۳۳ تا ۳۵ روز است و پس از آن به میهن اسلامی بر می‌گردند.