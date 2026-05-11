اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور با هدف شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی، رهگیری تولیدات از مزرعه تا بازارو شفافسازی زنجیره تولید، در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابعاد اجرایی بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه کشاورزی استان یزد تشریح شد.اکبر شیخعلیشاهی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق این بند قانونی گفت: شناسنامهدار شدن محصولات کشاورزی، زیرساختی برای ارتقای کیفیت تولید، افزایش اعتماد بازار و تقویت نظام نظارت بر مصرف نهادههاست.وی افزود: با اجرای این طرح، امکان رهگیری و ردیابی محصولات از مزرعه تا بازار فراهم میشود و همافزایی میان بخشهای اجرایی، صنفی و تخصصی، شرط اصلی تحقق اهداف پیشبینیشده است.
اکبری معاون تعاون روستایی استان یزد نیز با اشاره به ظرفیتهای نظام صنفی کشاورزی اظهار کرد: اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانها میتوانند در ساماندهی امور صنفی، پیگیری مطالبات قانونی بهرهبرداران و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و بخش اجرایی نقش مؤثری ایفا کنند.وی ادامه داد: پیگیری مسائل صنفی در چارچوب قوانین و تعامل مستمر با دستگاههای مرتبط، زمینه بهبود روند اجرا و رفع بخشی از موانع پیشروی بخش کشاورزی را فراهم میکند.
در ادامه، محمد دشتی رئیس گروه محیط زیست و توسعه پایدار سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و دبیر کارگروه بند «خ» با تأکید بر نتایج اجرای این بند قانونی گفت: شناسنامهدار شدن محصولات و ایجاد امکان رهگیری از مزرعه تا بازار، نظارت بر مصرف نهادهها بهویژه سموم را دقیقتر کرده و به تضمین سلامت محصولات کمک میکند.وی تصریح کرد: شفافسازی زنجیره تولید علاوه بر ارتقای سلامت جامعه، در افزایش رقابتپذیری محصولات کشاورزی و فراهم شدن بستر حضور مؤثرتر در بازارهای داخلی و صادراتی نیز نقشآفرین است.