بانک مرکزی در اصلاح مقررات ارزی واردات، بر ضرورت استفاده از بیمه‌نامه معتبر داخلی برای کالا‌های وارداتی تأکید کرد؛ با این حال، بر اساس متن ابلاغیه، هیچ‌گونه انحصار یا محدودیتی برای انتخاب شرکت بیمه‌گر ایجاد نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی در چارچوب اصلاح مقررات ارزی واردات، ضوابط مربوط به بیمه‌نامه کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد. بر این اساس، کالاهای وارداتی باید دارای بیمه‌نامه معتبر صادره از سوی شرکت‌های بیمه مجاز ایرانی باشند و ارائه بیمه‌نامه باربری در فرآیندهای ارزی و تجاری الزامی است.

بررسی متن اصلی این ابلاغیه نشان می‌دهد بانک مرکزی صرفاً فهرست شرکت‌های بیمه مجاز فعال در حوزه بیمه باربری را اعلام کرده و در این بخشنامه، هیچ الزامی مبنی بر انحصار یا محدود شدن انتخاب بیمه‌گر به چند شرکت خاص پیش‌بینی نشده است.

همچنین در متن بخشنامه تصریح شده است که شرکت‌های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان فعالیت در این حوزه را خواهند داشت. بر این اساس، فعالان اقتصادی می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات بیمه مرکزی، نسبت به انتخاب شرکت بیمه مورد نظر خود اقدام کنند.

هدف اصلی این بخش از مقررات، اطمینان از استفاده از بیمه‌نامه‌های معتبر داخلی در فرآیندهای ارزی و تجاری عنوان شده است؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش ابهام و تسهیل در انجام مبادلات تجاری کمک کند.