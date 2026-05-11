معاون فرماندار هریس از تخصیص ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار تبصره ۱۵ برای ایجاد اشتغال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اسماعیلزاده با اشاره به اینکه ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از این مبلغ به ۴۱ متقاضی پرداخت شده و مابقی اعتبار نیز در مرحله تکمیل پرونده در بانکها قرار دارد افزود: این حمایتهای مالی در حوزههایی نظیر دامداری، زنبورداری، پرورش قارچ، قالیبافی، خیاطی و معرقکاری چوب متمرکز شده است تا فرصتهای شغلی جدیدی برای اهالی شهرستان فراهم شود.