سومین گفتاورد ملی میراث فرهنگی و گردشگری ایران با تمرکز بر موضوع «تاب‌آوری و بازسازی برند شهری تهران در پساجنگ» و با هدف بازتعریف هویت پایتخت در دوران نوین، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اعلام این خبر، هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد یک گفتمان ملی میان صاحب‌نظران دانست و گفت: این نشست بستری برای گفت‌و‌گو میان متخصصان حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری، مطالعات شهری و علوم اجتماعی است تا با تمرکز بر بازاندیشی در برند شهری پایتخت، راهکار‌های علمی و اجرایی برای دوران پساجنگ تدوین شود.



امیر قاسمی، افزود: این گفتاورد تلاش دارد با حضور اندیشمندان و پژوهشگران برجسته دانشگاهی، نمایندگان یونسکو و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که چگونه می‌توان هویت شهری، میراث فرهنگی و تصویر مقصد گردشگری تهران را به‌گونه‌ای تاب‌آور، امیدبخش و آینده‌نگر در دوران پساجنگ بازسازی کرد.

قاسمی با اشاره به جزئیات این رویداد ملی خاطرنشان کرد: این برنامه در قالب سه پنل تخصصی پیش‌بینی شده است که مخاطبان آن را مدیران شهری، کارشناسان برندینگ، پژوهشگران حوزه‌های تاریخ و جامعه‌شناسی و همچنین برنامه‌ریزان فرهنگی و فعالان گردشگری شهری تشکیل می‌دهند.

وی گفت:علاقه‌مندان، متخصصان و کنشگران به منظور حضور در این رویداد می‌توانند از طریق لینک ثبت‌نام کنند.




