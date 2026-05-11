به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تداوم بدون وقفه آموزش مجازی به بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز در ایام جنگ رمضان خبر داد و اعلام کرد که با اجرای اقدامات چندلایه برای حفظ پایداری شبکه ارتباطی و توسعه زیرساخت‌های پلتفرم «شاد»، خدمات آموزشی کشور در سراسر این دوره بحرانی استمرار یافت.

غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ با تشریح بخشی از عملکرد وزارت ارتباطات در ایام جنگ رمضان، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن، ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم از طریق آسیب به زیرساخت‌های ارتباطی و توقف خدمات الکترونیکی بود، اما وزارت ارتباطات از نخستین ساعات حملات، تمرکز خود را بر حفظ تداوم خدمات عمومی و جلوگیری از اختلال در سرویس‌های ضروری قرار داد.

وی با اشاره به تهاجم گسترده دشمن افزود: وزارت ارتباطات و اپراتور‌های ارتباطی با استقرار شبانه‌روزی تیم‌های فنی در سراسر کشور موفق شدند پایداری ارتباطات را در شهر‌ها و روستا‌ها حفظ کنند؛ این در حالی بود که بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و ۱۵ مرکز مخابراتی آسیب دید و همزمان سفر‌های گسترده مردمی نیز جریان داشت.

آموزش مجازی در صدر اولویت‌های ارتباطی کشور

امیدی با بیان اینکه آموزش مجازی امروز بخشی جدایی‌ناپذیر از زیست آموزشی کشور محسوب می‌شود، گفت: زندگی آموزشی بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز و بیش از یک میلیون نیروی فرهنگی به‌صورت روزانه با پلتفرم «شاد» گره خورده و به همین دلیل استمرار آموزش در شرایط جنگی در اولویت برنامه‌های وزارت ارتباطات قرار گرفت.

وی تصریح کرد: همزمان با اجرای برنامه‌های فنی برای حفظ پایداری شبکه، برنامه‌ریزی دقیقی برای توسعه زیرساخت‌های «شاد» انجام شد و ۱۰۰ سرور جدید برای پشتیبانی از این پلتفرم اختصاص یافت تا امکان ارائه خدمات آموزشی به میلیون‌ها دانش‌آموز فراهم شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به سرمایه‌گذاری حدود ۱.۷ همتی برای توسعه این زیرساخت‌ها اظهار کرد: توسعه به‌موقع زیرساخت‌های «شاد» باعث شد بر اساس آمار رسمی وزارت آموزش‌وپرورش، در برخی مقاطع حدود سه‌ونیم میلیون کاربر به‌صورت همزمان از این شبکه استفاده کنند.

تداوم توسعه زیرساخت‌ها همزمان با حفظ پایداری شبکه

امیدی، همزمانی «پایداری» و «توسعه» را مهم‌ترین ویژگی تجربه اخیر دانست و گفت: با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌ها، تلاش شد با پیش‌بینی به‌موقع و اتخاذ تدابیر فنی، زیرساخت‌های ارتباطی نه تنها پایدار بمانند بلکه تقویت نیز شوند.

وی با قدردانی از همراهی وزارت آموزش‌وپرورش، معلمان، مدیران آموزشی و خانواده‌ها تأکید کرد: آموزش فرآیندی جمعی است و زیرساخت‌های ارتباطی بستر این هم‌افزایی را فراهم می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تجربه اخیر نشان داد زیرساخت‌های آموزش مجازی دیگر یک ابزار مکمل نیستند، افزود: این زیرساخت‌ها اکنون بخشی از معماری نظام آموزشی کشور در عصر جدید محسوب می‌شوند.

ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش در دولت الکترونیکی

امیدی با اذعان به وجود برخی کاستی‌ها در ارائه خدمات اظهار کرد: تلاش شبانه‌روزی برای رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات ادامه دارد تا دغدغه‌های معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: اقدامات انجام شده موجب شد چرخه آموزش کشور حتی در دشوارترین شرایط متوقف نشود و روند توسعه زیرساخت‌ها نیز استمرار یابد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به توسعه خدمات دولت هوشمند گفت: تاکنون بیش از ۸۳ میلیون کاربر از خدمات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کرده‌اند و در ایام جنگ رمضان بیش از یک میلیارد تراکنش در بستر دولت الکترونیکی ثبت شده است که با وجود شرایط جنگی، رکوردی قابل توجه محسوب می‌شود.

امیدی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در صدر دستگاه‌هایی قرار داشت که بیشترین مراجعه مردم را در این مدت به خود اختصاص داد و ثبت این حجم از تراکنش‌ها نشان‌دهنده استمرار خدمت‌رسانی و تلاش شبانه‌روزی خانواده بزرگ ارتباطات کشور است