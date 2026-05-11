نظارت بر بازار با هدف حفظ حقوق مصرفکنندگان و کنترل قیمت کالاهای اساسی در بخش بهمن و صغاد آباده اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، بخشدار بهمن و صغاد شهرستان آباده گفت: نظارتهای سرزده از بازار در شهرها و روستاهای این بخش با هدف حفظ حقوق مصرفکنندگان، کنترل قیمت کالاهای اساسی و برخورد با هرگونه سودجویی با جدیت انجام میشود.
محمد کاوه افزود: در این بازدید برای یک واحد خواروبارفروشی به دلیل عرضه اجناس تاریخ گذشته و تغییر قیمت برخی اجناس و یک واحد قصابی به دلیل گران فروشی و نداشتن پروانه کسب، پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
بخشدار بهمن و صغاد شهرستان آباده گفت: بازدیدها با همکاری گشتهای مشترک ادارههای تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در شهرها و روستاهای تابعه بخش بهمن و صغاد تداوم دارد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.