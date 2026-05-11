وزیر نفت گفت: دشمن در فضای رسانه‌ای تحت کنترل خود خیالات خامی دارد و اظهاراتی مبنی بر انفجار چاه‌های نفت مطرح می‌شود که اهل فن به آن می‌خندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک‌نژاد، امروز (۲۱ اردیبهشت‌ماه) در حاشیه نشست کارگروه بنزین که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در طول ۴۰ روز جنگ، تولید ما کاهش نداشت و فرایند صادرات به نحو مطلوب و مناسب انجام شد.

وی با بیان اینکه در طول روز‌های بعد از محاصره با چالش‌هایی مواجه بودیم، تاکید کرد: تدابیری در این‌باره گرفته شده و این روند کماکان ادامه دارد.

وزیر نفت در این نشست با بیان اینکه بسیاری از کشور‌هایی که درگیر جنگ تحمیلی سوم نبودند، به مدیریت مصرف بنزین روی آورده‌اند، گفت: ایران به عنوان یک طرف این جنگ آسیب‌هایی از سوی دشمن به زیرساخت‌هایش در حوزه تولید بنزین وارد شد، بنابراین باید با مدیریت مصرف، نیازی به واردات نداشته باشیم.