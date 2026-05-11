به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی سبزیچی در نشست شورای عشایری اهر با بیان اینکه عشایر نقش مهمی در تولیدات گوشتی و لبنیات کشور دارند گفت: عشایر استان ۲۳ درصد از گوشت منطقه را تامین می کنند و ضرورت دارد که دستگاه‌های خدمات رسان در ارائه خدمات به این قشر زحمت کش جامعه اهتمام ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه عمده عشایر استان آذربایجان شرقی در منطقه قره داغ مستقر هستند گفت: سال گذشته ۴۲ میلیارد تومان در حوزه عمرانی برای مناطق عشایری قره داغ هزینه کردیم و امسال این هزینه افزایش می‌یابد.

مدیرکل امور عشایر استان با بیان اینکه همه راه‌های ییلاقی شهرستان اهر بازگشایی و مرمّت خواهد شد گفت: قرارداد‌های تأمین و بهسازی راه‌های عشایری منعقد و مناقصه‌های مربوطه برگزار شده است و برای پروژه آبرسانی به پنج قشلاق و ساماندهی قوری چای مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

فرماندار شهرستان اهر با بیان اینکه بخش عمده‌ای از صنایع‌دستی شهرستان توسط عشایر غیور قره داغ تولید می شود گفت: هنرصنعت ورنی، جاجیم، گلیم؛ فرش، شال و جوراب پشمی جزو صنایع دستی عشایر منطقه است که ارائه آموزش در عرصه تولید مطلوبتر و صادرات این محصولات کمک بسزایی در رونق اقتصادی عشایر خواهد بود.

علیرضا خاکپور با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت عشایر در گردشگری شهرستان اهر و منطقه ارسباران گفت: بسترسازی و توجه به زیرساخت‌های لازم در حوزه گردشگری کشاورزی و لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های عشایری در گسترش اقتصادی و گردشگری شهرستان نقش مثبتی ایفا خواهد کرد.