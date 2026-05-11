در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن و فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، بر تسریع روند بازگشت واحد‌های پتروشیمی آسیب‌دیده به مدار تولید با حمایت مجلس تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن و فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، یکشنبه (۲۰ اردیبهشت) با حضور حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع ارائه راهکار‌هایی برای تسریع روند بازگشت واحد‌های پتروشیمی آسیب‌دیده به مدار تولید برگزار شد.

در این نشست زینب قیصری، ، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه بخشی از ارز حاصل از فروش نفت می‌تواند به واحدهای آسیب‌دیده پتروشیمی اختصاص یابد، گفت: تداوم خوراک و سوخت‌رسانی به صنایع، به‌ویژه پتروشیمی، از الزام‌های حفظ ثبات اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به اقدام‌های نظارتی مجلس برای حمایت از واحد‌های پتروشیمی آسیب‌دیده، تصریح کرد: مقرر شده است اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی صنعت، مدل‌های تأمین مالی و سازوکار‌های جبران خسارت را برای بازسازی و بازگرداندن این واحد‌ها ارائه دهند تا با پشتیبانی قانونی و تسهیل‌گری دولت، فرآیند احیای ظرفیت‌های تولیدی با کمترین وقفه انجام شود.

سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این نشست با تاکید بر اصلاح برخی از قوانین با هدف حمایت از صنایع آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم گفت: به‌عنوان نمونه می‌توان در قانون بودجه ۱۴۰۵ اصلاحاتی درخصوص عوارض صادرات محصولات پتروشیمی خام و نیمه‌خام انجام داد.

وی با تاکید بر تسریع بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده پتروشیمی با حمایت مجلس شورای اسلامی، گفت: صندوق توسعه ملی و درآمد ارزی پتروشیمی‌ها از جمله منابعی است که می‌تواند به بازسازی این واحد‌ها کمک کند.

در ابتدای این نشست اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران نیز گزارشی از وضعیت واحد‌های پتروشیمی آسیب‌دیده در جنگ و روند بازسازی آنها ارائه کردند.