به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امیر حسین شفیعی با اشاره به این که هم اکنون ۲۳ روستا در منطقه کوهپایه با استفاده از تانکر سیار، آبرسانی می‌شوند اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار و در گام نخست ۱۱ روستا شامل مزرعه بالا، حسین‌آباد، کریم‌آباد، حاجی‌آباد، عباس‌آباد، لولاچی، مزرعه رجب‌علی، مزرعه مشهدی، موسی‌آباد، علی ابراهیم و خواجه تا پایان سال‌جاری به شبکه پایدار آب شرب متصل می‌شوند.

وی افزود: اجرای این طرح بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال هزینه در بر دارد و با بهره‌برداری از آن ۱۷۰ خانوار با جمعیتی در حدود ۵۰۰ نفر از نعمت آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند می‌شوند.

شفیعی با تشریح اقدامات فنی مورد نیاز برای اجرای این طرح افزود: ایجاد زیرساخت‌های آبرسانی پایدار شامل احداث دو باب ایستگاه پمپاژ و سه باب مخزن ذخیره، اجرای ۱۰ کیلومتر خط انتقال و ۹ کیلومتر شبکه توزیع و همچنین ۵۰۰ متر برق‌رسانی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه کوهپایه با اشاره به این‌که در فروردین‌ماه سال‌جاری آبرسانی سیار به روستای مزرعه‌نو پایان یافت خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز 6 روستای برزآباد، مزرعه ملک، دره شاه نظر، انگورود، زمان‌آباد و گیل‌آباد از مدار آبرسانی سیار خارج و به شبکه پایدار آب شرب متصل شدند که این روند با اجرای طرح‌های جدید ادامه خواهد یافت.