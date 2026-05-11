پخش زنده
امروز: -
مدیر آبفای کوهپایه از آغاز فرآیند حذف آبرسانی سیار و تامین آب شرب پایدار برای ۱۱ روستای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امیر حسین شفیعی با اشاره به این که هم اکنون ۲۳ روستا در منطقه کوهپایه با استفاده از تانکر سیار، آبرسانی میشوند اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار و در گام نخست ۱۱ روستا شامل مزرعه بالا، حسینآباد، کریمآباد، حاجیآباد، عباسآباد، لولاچی، مزرعه رجبعلی، مزرعه مشهدی، موسیآباد، علی ابراهیم و خواجه تا پایان سالجاری به شبکه پایدار آب شرب متصل میشوند.
وی افزود: اجرای این طرح بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال هزینه در بر دارد و با بهرهبرداری از آن ۱۷۰ خانوار با جمعیتی در حدود ۵۰۰ نفر از نعمت آب آشامیدنی پایدار بهرهمند میشوند.
شفیعی با تشریح اقدامات فنی مورد نیاز برای اجرای این طرح افزود: ایجاد زیرساختهای آبرسانی پایدار شامل احداث دو باب ایستگاه پمپاژ و سه باب مخزن ذخیره، اجرای ۱۰ کیلومتر خط انتقال و ۹ کیلومتر شبکه توزیع و همچنین ۵۰۰ متر برقرسانی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر امور آب و فاضلاب منطقه کوهپایه با اشاره به اینکه در فروردینماه سالجاری آبرسانی سیار به روستای مزرعهنو پایان یافت خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز 6 روستای برزآباد، مزرعه ملک، دره شاه نظر، انگورود، زمانآباد و گیلآباد از مدار آبرسانی سیار خارج و به شبکه پایدار آب شرب متصل شدند که این روند با اجرای طرحهای جدید ادامه خواهد یافت.