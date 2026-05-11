رئیس اتاق بازرگانی تهران از واگذاری اختیارات ویژه استانداران مرزی برای تسهیل تأمین کالا‌های اساسی به استاندار تهران خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و لجستیکی استان تهران برای تأمین و توزیع سریع‌تر کالا‌های مورد نیاز بازار اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود نجفی‌عرب،رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مزیت‌های تفویض اختیارات به استانداران مرزی برای تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی استان تهران و تمرکز بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور در این استان، هیئت وزیران اختیارات ویژه استان‌های مرزی را به استاندار تهران نیز واگذار کرده است.

وی ضمن قدردانی از استاندار تهران به دلیل حمایت از فعالان اقتصادی و پیگیری پیشنهادهای بخش خصوصی در هیئت دولت افزود: پیش از این، به موجب مصوبه هیئت وزیران و با هدف تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار داخلی، اختیاراتی به استانداران مرزی داده شده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، این اختیارات به استانداری تهران نیز تسری یافت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی برای تأمین و توزیع کالا در شرایط فعلی کشور گفت: با تفویض این اختیارات، امکان استفاده از ظرفیت گمرکات فعال استان تهران از جمله بندر خشک آپرین برای تسهیل تأمین و ترخیص کالا فراهم شده است.

نجفی‌عرب بندر خشک آپرین را یکی از پایانه‌های مهم لجستیکی کشور دانست و افزود: این بندر به‌دلیل اتصال مستقیم ریلی به خطوط اصلی کشور و دسترسی مناسب به بزرگراه‌ها و مراکز صنعتی، از موقعیت راهبردی برخوردار است و با چند کریدور مهم بین‌المللی از جمله کریدور شمال–جنوب و کریدورهای سازمان همکاری اقتصادی اکو در ارتباط است.

وی تأکید کرد: ظرفیت‌های بندر خشک آپرین می‌تواند به مدیریت بهتر بار، تسریع در ترخیص کالا و تأمین به‌موقع نیازهای بازار کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین اعلام کرد: بخش خصوصی نیز با بسیج ظرفیت‌های خود آماده همکاری با دولت برای تأمین به‌موقع و کم‌هزینه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است.