فرماندار پیشوا با انتقاد شدید از بی‌انصافی برخی سودجویان در بازار، هشدار داد: در صورت تداوم ضعف نظارت‌ها، از ظرفیت بازرسان مردمی برای کنترل قیمت‌ها و تطبیق فاکتورهای خرید در اصناف استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار پیشوا در جمع روئسای اتحادیه‌ها ها با اشاره به مسئله کم‌فروشی و عدم رعایت حقوق مردم اظهار داشت: خداوند در قرآن به شدت با کم‌فروشی برخورد کرده است زیرا این عمل تجاوز به حقوق‌الناس است که خداوند هرگز آن را نمی‌بخشد.

دانش‌آموز در ادامه به شرایط اقتصادی کشور و فشار‌های ناشی از جنگ اقتصادی اشاره کرد و گفت: "در این شرایط که دشمنان تلاش می‌کنند فشار اقتصادی بر مردم وارد کنند، بی‌انصافی است که ما نیز با عدم نظارت و کنترل بازار، بر این فشار‌ها بیفزاییم.

وی با انتقاد از برخی رفتار‌ها در بازار، بیان کرد: برخی افراد سودجو با وجود خرید کالا با قیمت پایین، آن را با سود‌های گزاف به فروش می‌رسانند که این عمل با هیچ دین، قانون تجارت و وجدانی سازگار نیست.

فرماندار پیشوا ضمن تأکید بر لزوم کنترل و نظارت بر بازار، از مسئولین خواست تا با جدیت بیشتری به این موضوع رسیدگی کنند و گفت: "ما باید در کنار مردم و با درک شرایط جنگی اقتصادی، از فشار مضاعف بر مردم جلوگیری کنیم و اطمینان حاصل کنیم که حقوق آنها رعایت می‌شود.

وی ضمن تشکر از همراهی اصناف و مردم پیشوا در مشکلات، بر لزوم مدیریت نظارت بر بازار توسط مسئولین تأکید کرد و افزود: "در صورت عدم نظارت کافی، مجبور به فراخوان بازرسان مردمی برای اصناف مختلف خواهیم شد تا با تطبیق فاکتور‌ها و گزارش‌دهی، جلوی تخلفات گرفته شود.