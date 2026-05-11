

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه ناحیه بردسکن گفت: هر جا که نظام و مردم نیاز به امدادرسانی، کمک‌رسانی و حضور نیرو‌های جهادی احساس شود، بسیج سازندگی وظیفه دارد حضور یابد. این حضور می‌تواند در مواقع بحران سیل، زلزله، آتش‌سوزی یا در طرح‌های عمرانی، تأمین مسکن، آبرسانی و توسعه زیرساخت‌ها باشد. نقش بسیج سازندگی در کشور این است که در هر چالش و تهدیدی حضور پیدا کرده حتی در حوزه اشتغال‌زایی و آن را به فرصت تبدیل کند.

علیرضا جنیدی افزود در سال‌های اخیر، اقدامات بسیار مؤثری در حوزه اشتغال‌زایی و کمک به دولت صورت گرفته است. موضوعاتی مانند احداث نیروگاه‌ های خورشیدی کوچک مقیاس و همچنین حمایت از کشاورزی برای افزایش راندمان تولید محصول، از جمله این اقدامات است. ما در حوزه اشتغال خرد برای جوانان، شاهد یک تحول بوده‌ایم و توانسته‌ایم با آمار قابل توجهی اشتغال ایجاد کنیم. تلاش ما این است که وام‌های اشتغال‌زایی انحراف نداشته باشند و در مسیر درست هزینه شوند تا اشتغال واقعی شکل بگیرد.

وی ادامه داد: انتظار ما گاهی به عدم مطالبه‌گری کافی مدیران دستگاه‌های اجرایی از رده‌های استانی برمی‌گردد و اگر مدیران، پیگیر عقد قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها باشند، پروژه‌های بیشتری به شهرستان‌ها اختصاص می‌یابد. برای تقویت نیرو‌های جهادی، حمایت دستگاه اداری و سپاه، چه به لحاظ معنوی و چه پشتیبانی، بسیار حائز اهمیت است.

وی بیان کرد: نیرو‌های جهادی با انگیزه الهی کار می‌کنند، اما این پشتیبانی‌ ها به آنها روحیه داده و امکان گسترش فعالیت‌هایشان را فراهم می‌سازد در این زمینه تشکر از فرمانداری شهرستان دارم که در زمینه بسیج سازندگی، مخصوصا در حوزه تامین قیر تهاطوری کمک زیادی کردند.

جنیدی گفت: مهم‌ترین طرح افتتاح شده در سال گذشته، در حوزه آبرسانی بود و ما با همکاری اداره آب و فاضلاب، در دو سه سال گذشته بیش از ۳۵ طرح آبرسانی را اجرا کردیم که سال گذشته با حضور مسئولان استانی و شهرستانی،طرح های کل استان خراسان رضوی در حوزه سقایی در محل شهرستان بردسکن افتتاح شد این طرح ها شامل اجرای شبکه توزیع، احداث مخازن و انشعابات در روستا‌های مختلف شهرستان بوده و تأثیر بسزایی در تأمین آب شرب داشته است.

وی افزود: بیشترین میزان ارتباطات و همکاری با دستگاه‌های خدمت رسان، خصوصاً کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره آب و فاضلاب و اداره برق شهرستان بود و این همکاری‌ها در اجرای طرح های آبرسانی و طرح‌های محرومیت‌زدایی نقش کلیدی داشته است.

وی ادامه داد: در حوزه آبرسانی، اقدامات بسیار بزرگی در شهرستان بردسکن صورت گرفته است. یکی از مهم‌ترین آنها، طرح بزرگ آبرسانی شهرستان بود که از سال ۱۴۰۲ کلید خورد و در سال ۱۴۰۴ به صورت تجمیعی به بهره‌برداری رسید. این طرح شامل اجرای شبکه توزیع، احداث برجک و مخازن در روستا‌هایی مانند کبودان، ابراهیم‌آباد، کاسف، خور و بجرت بود. همچنین، اجرای ۲۳.۵ کیلومتر شبکه توزیع و انشعابات و احداث مخزن ۲۵۰ متر مکعبی در محمدآباد نیز از دیگر بخش‌های این طرح بزرگ بود که سال گذشته افتتاح شد.

فرمانده سپاه بردسکن گفت: احداث خط انتقال به طول ۷.۵ کیلومتر در مسیر روستا‌های شهرآباد، عبدل‌آباد و چراغ‌چین، به همراه احداث ایستگاه پمپاژ شهرآباد نیز افتتاح شد. علاوه بر این، بزرگترین طرح آبرسانی که سال گذشته به صورت تجمیعی افتتاح شد، مجتمع آبرسانی ظاهرآباد بود. این مجتمع شامل احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی که یکی از بزرگترین مخازن روستایی محسوب می‌شود، ایستگاه پمپاژ، ساختمان کلرزنی، ساختمان ژنراتور، حصارکشی و محوطه‌سازی، استانداردسازی ۴۰۰ انشعاب و اجرای ۱۲.۵ کیلومتر شبکه توزیع بود. همچنین، احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی درونی و اجرای ۳.۲ کیلومتر شبکه توزیع با ۱۳۰ انشعاب در روستای دیگری نیز به اتمام رسید. این اقدامات در راستای تلاش‌های بسیج سازندگی از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ به ثمر نشسته است.

وی افزود در حوزه آبرسانی، انتظار ما از مدیریت آب و فاضلاب شهرستان و همچنین مجموعه استان خراسان رضوی این است که با مطالبه‌گری جدی از رده‌های بالاتر، تفاهم‌ نامه‌های لازم را با سازمان بسیج سازندگی منعقد کنند. همکاری با بسیج سازندگی در این طرح ها، علاوه بر تسریع در اجرا، باعث کاهش چشمگیر هزینه‌ها نسبت به پیمانکاران عادی می‌شود. ما آمادگی داریم تا با تمام توان و با حداقل هزینه، طرح های آبرسانی را به سرانجام برسانیم، اما این امر مستلزم حمایت و پیگیری مسئولان است.

وی بیان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، محور شهدای گمنام شهرآباد به سمت گلزار شهدای این شهر آسفالت شد و همچنین امسال پیگیر تامین قیر تهاتری برای محور مزار الله باد و میدان کوشه به سمت جاده بجستان با همکاری فرماندار بردسکن هستیم.

جنیدی گفت: در هر روستا پایگاه مقاومت بسیج وجود دارد که می‌تواند به عنوان مرکزی برای جذب نیرو‌های جهادی و سازماندهی فعالیت‌ها عمل کند. ما در سطح ناحیه، حوزه‌های مقاومت مانند حوزه برادران و خواهران شهرآباد و همچنین در سطح پایگاه‌های مقاومت، گروه‌های جهادی فعال داریم. عزیزانی که تمایل به همکاری دارند، چه از نظر پشتیبانی مادی و چه معنوی، می‌توانند از طریق این پایگاه‌ها و حوزه‌ها جذب شوند.