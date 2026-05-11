محل مصرف مالیات پرداختی، توسط مودیان مشخص می شود
معاون حسابرسی مالیاتی مرکز استان: با اجرای این طرح، مودی محل مصرف مالیات خود را مشخص میکند تا صرف اجرای طرحهای عمرانی، زیرساختی و خدماتی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
کاووسی معاون حسابرسی مالیاتی مرکز استان مرکزی در راستای پرداخت ها و حمایت های مالیاتی افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ همت عوارض از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها،دهیاری ها و فرمانداری های استان کمک شده که خوشبختانه نسبت به سال ماقبل ۳۵ درصد رشد داشته است .
کاووسی در ادامه با اشاره به نشاندار کردن پروژه ها گفت: در این طرح مودیان خود مشخص می کنند که مالیات های پرداختی انها در کدام پروژه صرف شود که عمده پروژه ها در استان مربوط به تقویت و تسریع در ساخت پروژه تالار کتابخانه مرکزی اراک بوده است .