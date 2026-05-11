همزمان با افزایش اهمیت مدیریت مصرف انرژی در جهان و نقش آن در زندگی روزمره، مسابقه «ایدانو» با محوریت صرفه‌جویی در مصرف انرژی به زودی از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «ایدانو» برنامه‌ای است ویژه مخاطبان کودک و نوجوان که تلاش دارد با مشارکت نسل آینده، فرهنگ استفاده بهینه از انرژی را ترویج کند.

در روزگاری که از شرایط آب‌وهوایی گرفته تا تنش‌های جهانی، موضوع انرژی را به یکی از مهم‌ترین مسائل جهان تبدیل کرده است، صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز برای همه ما ایرانیان به موضوعی حیاتی در زندگی روزمره بدل شده است؛ موضوعی که می‌توان آن را جلوه‌ای از وطن‌دوستی و نوع‌دوستی ایرانیان مسئولیت‌پذیر دانست.

در همین راستا، برنامه «ایدانو» با موضوع «صرفه‌جویی در مصرف انرژی» به زودی از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این برنامه با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با اهمیت مدیریت انرژی و تشویق آنها به ارائه ایده‌های خلاقانه در این زمینه تولید شده است.

«ایدانو» به تهیه‌کنندگی الهام جهانشاهی و مرضیه شاه‌حسینی و کارگردانی مهیار احمدی، مسابقه‌ای ویژه مخاطبان کودک و نوجوان است که در ۱۰ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای توسط گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما تولید شده است.

این برنامه از روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت، حوالی ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه دو سیما خواهد رفت.