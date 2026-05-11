به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی محسنی اعلام کرد: نخستین جشنواره بینالمللی نیما یوشیج که قرار بود در اردیبهشت امسال برگزار شود، به دلیل شرایط ناشی از جنگ اخیر، تعطیلی شیوه حضوری دانشگاهها و برگزاری مجازی کلاسها، به آبان سال جاری موکول شد.
وی گفت: ابتدا مقرر شده بود جشنواره در سالروز تولد نیما (۲۱ آبان) برگزار شود، اما به دلیل تداخل با ایام سوگواری فاطمیه، تقویم جشنواره تغییر کرد.
محسنی گفت: مراسم افتتاحیه جشنواره نیما یوشیج روز سهشنبه ۲۶ آبان در دانشگاه مازندران کلید میخورد و روز چهارشنبه ۲۷ آبان به نشستهای علمی و ارایه مقالات برگزیده اختصاص خواهد داشت و در نهایت، روز پنجشنبه ۲۸ آبان، مراسم اختتامیه در زادگاه شاعر و در منزل تاریخی نیما در روستای یوش برگزار میشود.
دبیر علمی جشنواره با بیان اینکه بخش کتاب، یکی از فعالترین محورهای این رویداد است، اظهار کرد: با توجه به ماهیت ادبی جشنواره، شاهد استقبال گستردهای در بخش کتاب و پایاننامههای دانشجویی بودیم که شرایط جنگ نه تنها باعث کاهش آثار نشد، بلکه در حوزه شعر نیمایی و پژوهشهای مکتوب، شاهد پویایی بیشتری بودیم.
محسنی از اتفاقات مهم حوزه کتاب در حاشیه این جشنواره خبر داد و افزود: یکی از مهمترین بخشهای این رویداد، رونمایی از یک مجموعه ۳ جلدی از اشعار نیما یوشیج است که تاکنون منتشر نشدهاند و این مجموعه با مقدمهای ۱۰۰ صفحهای از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مرحله چاپ است و در روزهای جشنواره معرفی خواهد شد.
وی همچنین به تالیفات جدید خود و سایر پژوهشگران اشاره کرد و گفت: کتاب «اشعار انتقادی نیما» که در آن به نگاه نقادانه نیما به اوضاع زمانهاش پرداختهام، در حال نگارش نهایی است و برای رونمایی در جشنواره آماده میشود. همچنین کتابی در حوزه مکتبهای ادبی مرتبط با شعر نیمایی در مرحله ویرایش قرار دارد و اثر جدید «جلیل قیصری» با موضوع شعر مازندرانی درباره نیما نیز از دیگر آثاری است که در این روزها رونمایی خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تصریح کرد: آثار رسیده به دبیرخانه در بخشهای متنوعی، چون کتاب، مقاله، پایاننامه و حتی حوزههای نوین مثل هوش مصنوعی و پادکست است که داوری آنها به زودی نهایی میشود و امیدواریم این جشنواره فرصتی مغتنم برای گرد همآمدن محققانی باشد که در حوزه نیماپژوهی گام برداشتهاند تا ضمن آشنایی با دستاوردهای یکدیگر، فضای تازهای برای مطالعات آینده ایجاد کنند.
نخستین جشنواره بینالمللی نیما یوشیج با رویکرد مطالعات فرهنگی، اجتماعی و ادبی، توسط دانشگاه مازندران و با همکاری نهادهای علمی و فرهنگی برگزار میشود.
علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج روز ۲۱ آبان سال ۱۲۷۴ خورشیدی در روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور دیده به جهان گشود. وی تا ۱۲سالگی در زادگاهش زندگی کرد و در این سالها تیر اندازی، اسب سواری و شرایط زندگی روستایی را از پدرش ابراهیم خان اعظام السلطنه که متعلق به خانوادهای قدیمی مازندران بود و به کشاورزی و گله داری اشتغال داشت، آموخت.
او که خواندن و نوشتن را نزد روحانی روستا فرا گرفته بود، از ۱۲ سالگی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و در مدرسه عالی سن لویی مشغول تحصیل شد. نیما که از کودکی دارای روحیه گوشه گیری بود، پس از مدتی با تشویق یکی از معلمانش به نام نظام وفا به شعر گفتن روی آورد و در همان زمان با زبان فرانسه آشنایی یافت و سرودن شعر به سبک خراسانی را آغاز کرد.
وی پس از پایان تحصیلات در مدرسه سن لویی در وزارت دارایی مشغول کار شد، اما پس از مدتی این کار را مطابق میل خود نیافت و آن را رها کرد.
علی اسفندیاری در سال ۱۳۰۰ خورشیدی نام خود را به نیما تغییر داد و با همین نام شعرهای خود را امضا میکرد. در نخستین سالهای صدور شناسنامه نیز نام وی نیماخان یوشیج ثبت شد.
نیما که نام یکی از اسپهبدان تبرستان بود، به معنی کمان بزرگ است.
نیما در اردیبهشت ۱۳۰۵ خورشیدی با عالیه جهانگیر فرزند میرزا اسماعیل شیرازی و خواهرزاده نویسنده نامدار میرزا جهانگیر صوراسرافیل ازدواج کرد که حاصل این وصلت تولد فرزند پسری به نام شراگیم در سال ۱۳۲۱ خورشیدی بود.
در سال ۱۳۰۷ خورشیدی، محل کار عالیه جهانگیر همسر نیما به مدرسه بدر بارفروش (بابل کنونی) انتقال پیدا کرد و نیما نیز با او به این شهر آمد و یک سال بعد آنان به رشت رفتند.
انقلاب نیما با دو شعر ققنوس در بهمن ۱۳۱۶ و غراب در مهر ۱۳۱۷ آغاز شد. به رغم مخالفتهای عدیده شاعران سنتی سرانجام توانست معیارهای هزارساله شعر فارسی را که تغییرناپذیر و مقدس و ابدی مینمود، با شعرهایش متحول کند. این شاعر بزرگ سرانجام پس از ابتلا به ذات الریه در ۱۳ دی ۱۳۳۸ در ۶۴سالگی بدرود حیات گفت و در امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد.
پیکر پدر شعر نو در سال ۱۳۷۲ خورشیدی بنا به وصیتش به خانه اش در یوش منتقل شد.
قدمت خانه نیما یوشیج واقع در یوش به دوره قاجار میرسد. این بنا به شماره ۱۸۰۲ از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان اثر ملی ثبت شده و بازدید از خانه نیما برای عموم آزاد است.