معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران گفت: آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه، با هدف افزایش سهم بورس انرژی در معاملات برق، تسهیل تامین مالی صنعت برق و ایجاد انضباط مالی در این صنعت به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
محمد احمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در خصوص افزایش سهم بازارهای برق در بورس انرژی اظهار کرد: موضوع بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه، افزایش سهم بازارهای برق بورس انرژی از کل حجم معاملات برق کشور است.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران افزود: در این بند، سهم ۶۰ درصدی برای برق مبادلهشده در بورس انرژی به عنوان هدف تعیین شده که طی سال گذشته این سهم به حدود ۳۰ درصد رسیده بود؛ عددی قابل توجه و قابل قبول نسبت به اهداف برنامه هفتم، اما همچنان فاصله معناداری تا نیاز واقعی صنعت برق کشور وجود دارد.
احمدی تصریح کرد: آییننامه اجرایی این بند که هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید، میتواند به تسهیل تحقق این هدف کمک کند و بستر توسعه بازار برق را فراهم سازد.
وی با اشاره به آثار اقتصادی این مصوبه گفت: یکی از مهمترین کارکردهای این آییننامه، تسهیل تامین مالی صنعت برق و ایجاد انضباط در اقتصاد این صنعت است. همچنین این مصوبه میتواند به حمایت از توسعه نیروگاهها، بهینهسازی فرآیندها و افزایش بهرهوری و راندمان تولید برق منجر شود.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران ادامه داد: با اجرای این آییننامه، جریان مالی صنعت برق منضبطتر و سریعتر خواهد شد و درآمد فعالان این حوزه نیز به شکل واقعیتر و شفافتری محقق میشود؛ موضوعی که میتواند انگیزه سرمایهگذاری و توسعه در صنعت برق را افزایش دهد.