دنبلکوهی یا «ترافل»، قارچ خودرویی که در دامنه کوهها و مناطق جنگلی رشد میکند، به دلیل دارا بودن پروتئین گیاهی بالا امسال درآمد چشمگیری برای مردم محلی فراهم و بازار صادراتی خوبی به کشورهای عربی پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، به گفته دکتر آرش دشتآبی، متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، این قارچ به دلیل جذب بالای عناصری نظیر سلنیوم و ترکیبات «ترافن» از خاک کوهستان، ارزش غذایی بسیار بالایی دارد.
وی تأکید کرد : ترکیبات ترافن دارای اثرات آنتیاکسیدانی قوی، ضدسرطانی، ضدپیری و مهارکننده سلولهای التهابی هستند. علاوه بر این، دنبلکوهی منبع غنی از ویتامینهای B و C، فیبر و پروتئین است.
این محصول سالم که از نظر ظاهر شبیه سیبزمینی است، در سالهای پربار، تقاضای بالایی در بازارهای عراق و سوریه داشته است.
بهترین زمان برای برداشت این قارچ در دشتها، از اواخر اسفند ماه تا اواخر اردیبهشت ماه است.