دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: گفتمان‌سازی صیانت از «امنیت غذایی» و تبدیل آن به فرهنگ عمومی به جز اعتبارات مالی و اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در لایه‌های مختلف جامعه به ویژه در گروه کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در دیدار غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از تلاش‌های این وزارتخانه در دوره جنگ ۴۰ روزه، گفت: تولید و تامین کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی و ثبات و آرامش بازار در شرایط بحرانی جنگ، محصول تدبیر، برنامه‌ریزی، آینده‌نگری و مساعی مجاهدانه وزیر، مدیران و کارکنان وزارت جهادکشاورزی است.

وی افزود: در ۲ سال اخیر صیانت و اعتلای امنیت غذایی کشور، تبدیل به یک فرهنگ عمومی در حاکمیت شده، اما برای تبیین مفاهیم و حفاظت از آن، نیازمند عزم ملی در کل جامعه است.

استاد خسروپناه با اشاره به وجوه فرهنگی - اجتماعی و توصیه‌های دینی در بخش کشاورزی، تصریح کرد: تحقق اهداف الگوی صحیح کشت و الگوی صحیح مصرف در بخش کشاورزی و همچنین گفتمان‌سازی امنیت غذایی به جز اعتبار اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری فرهنگی و اجتماعی در لایه‌های مختلف جامعه به ویژه در میان گروه های کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان است.