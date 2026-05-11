به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره استاد ماندگار حکمت و فلسفه استاد محمد حسین حشمت پور با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و شاگردان آن استاد دانشگاه در دانشکده فنی دانشگاه قم برگزار شد.

در این مراسم سخنرانان به بیان ویژگی‌ها و خصوصیات علمی و اخلاقی و شخصیتی این استاد ماندگار فلسفه و حکمت پرداختند و یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.

همچنین مستند ۴۱ دقیقه‌ای زندگی استاد محمد حسین حشمت پور با عنوان «حشمت حکمت» رونمایی شد.

این مستند به کارگردانی سید عباس شفیعی و به همت دانشگاه قم ساخته شده است.

استاد محمد حسین حشمت پور در ۱۹ اردیبهشت سال گذشته در ۷۱ سالگی از دنیا رفت.