شورای عالی شهرسازی و معماری با هدف تأمین امنیت و تسهیل دسترسی در مواقع حادثه، ضوابط اجرایی جدید برای املاکی را که در مجاورت خطوط راه‌آهن در شهر‌ها و روستا‌ها واقع شده‌اند، ابلاغ کرد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه اخیر ضوابط جدید برای املاک مجاور خطوط راه‌آهن را تصویب کرد که بر اساس آن ، معبر سواره با عرض حداقل ۶ متر بعد از حریم ۱۷ متری راه‌آهن در سطح شهرها و روستاها پیش‌بینی شده است تا ضمن تامین ایمنی، تسهیل دسترسی در مواقع بحران فراهم شود. این ضوابط در بهره‌برداری و توسعه مناطق پیرامون خطوط راه‌آهن تاثیرگذار است.

بر اساس مصوبه، عبور تاسیسات زیربنایی موازی از حریم راه‌آهن تحت هر عنوان ممنوع اعلام شد و مسئولیت عبور تاسیسات خارج از حریم بر عهده مدیریت شهری و روستایی است.

همچنین ملاک عمل برای محدوده ایستگاه‌های راه‌آهن، تبصره (۱) ماده ۱۲ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن تعیین شده است.

در تهیه طرح‌ها، اخذ استعلام مکتوب یا الکترونیکی از شرکت راه‌آهن از طریق پنجره واحد مدیریت زمین الزامی است.

در جانمایی فضاها نیز به ترتیب محوطه باز یا فضای سبز، پارکینگ و سپس بنا و اعیانی باید در نظر گرفته شود.

رعایت ارتفاع کف تا کف پنجره در بازشوهای همجوار حریم نیز حداقل ۱۸۰ سانتی‌متر الزامی است.

مطالعات پدافند غیرعامل برای ساماندهی مراکز خطرزا و مقاوم‌سازی کاربری‌های کلیدی در محدوده ۱۰۰ متری بعد از حریم راه‌آهن ضروری است.

همچنین در توسعه‌های آتی، استقرار کاربری‌های خطرزا و کلیدی مطابق الزامات سازمان پدافند غیرعامل ممنوع است.

اعمال این ضوابط در طرح‌های تفصیلی و هادی منوط به اخذ مصوبه جدید و اصلاح طرح در مرجع مربوطه است.