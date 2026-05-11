به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پرونده بیش از ۲۱ شهید و ۲۰ جانباز کارگر شاغل در کارگاه تولید لوازم سرمایشی و گرمایشی شهرک صنعتی جی در بنیاد شهید و امورایثارگران تشکیل و به زودی حقوق و مزایای جانبازان خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم آغاز می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: در جنگ تحمیلی سوم، پیکر بیش از ۳۰۵ شهید در گلستان شهدا و گلزار شهدای شهرستانی مختلف استان به خاک سپرده شد و پیکر بیش از ۶۰ شهید برای خاکسپاری به استان های دیگر فرستاده شد.

مسعود نیک بخت افزود: همچنین در جنگ تحمیلی سوم، بیش از دو هزار و ۴۰۰ نفر در استان اصفهان مجروح شدند که فرآیند تشکیل پرونده و کمیسیون پزشکی احراز آنها در حال اجراست.

وی گفت: پارسال در مجموع جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی، فتنه آمریکایی-صهیونی دی ماه و جنگ تحمیلی سوم (رمضان)، استان اصفهان، ۷۰۰ شهید را تقدیم نظام کرد.