فرماندار شهرستان بهارستان بر ضرورت راه‌اندازی پایگاه انتقال خون در این شهرستان تأکید کرد و گفت: با توجه به جمعیت بیش از ۸۰۰ هزار نفری بهارستان، ایجاد این مرکز یک نیاز جدی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی در جلسه بررسی روند استقرار پایگاه انتقال خون با حضور مدیرکل انتقال خون استان تهران اظهار داشت: در این نشست بر تأمین نیروی انسانی متخصص، تجهیز پایگاه به امکانات لازم و انتخاب مکانی مناسب با دسترسی آسان برای مردم تأکید شد.

وی با اشاره به اهمیت اهدای خون در نجات جان بیماران افزود: پیگیری برای راه‌اندازی این پایگاه در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با همکاری مسئولان استانی، این مرکز هرچه سریع‌تر در بهارستان راه‌اندازی شود.