مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضا بورس انرژی ایران گفت: با اجرایی شدن این آییننامه، مشترکان پرمصرف برای تامین برق به سمت بورس انرژی و شرکتهای خردهفروش هدایت میشوند.
مصطفی زنگیآبادی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما، در خصوص آیین نامه برنامه هفتم با موضوع بازار برق بورس انرژی اظهار کرد: یکی از مهمترین اتفاقات هفته گذشته در حوزه بازار برق، تصویب آییننامه بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه در هیئت وزیران بود. بر اساس این آییننامه، مشترکان با مصرف بالای ۱۵۰ کیلووات ساعت موظف خواهند بود برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و یا شرکتهای خردهفروش تامین کنند.
وی افزود: طبق این مصوبه، حد نصاب تعیینشده در سال نخست اجرای آییننامه، پس از ابلاغ، به حداقل ۳۰ کیلووات ساعت کاهش پیدا میکند که این موضوع میتواند دامنه حضور مشترکان در بازار برق بورس انرژی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضا بورس انرژی ایران با اشاره به یکی دیگر از محورهای مهم این آییننامه تصریح کرد: مشترکان جدیدی که متقاضی اتصال به شبکه هستند یا مشترکانی که قصد افزایش ظرفیت مصرف برق خود را دارند، در صورتی که گواهی ظرفیت را از تابلوی بورس انرژی خریداری کرده و برق خود را نیز از تابلوی اول بورس انرژی تامین کنند، از شمول برنامههای مدیریت مصرف خارج خواهند شد.
وی ادامه داد: در غیر این صورت، این مشترکان باید برق مورد نیاز خود را از طریق تابلوی برق آزاد، برق سبز، گواهی صرفهجویی یا برق تجدیدپذیر تامین کنند.
زنگی آبادی همچنین به سازوکار جدید وصول هزینههای ثابت قبوض برق اشاره کرد و گفت: در این آییننامه مقرر شده هزینههای ثابتی مانند هزینه انتقال، توزیع، سوخت نیروگاهی و مابهالتفاوت اجرای مقررات، در زمان انجام معامله از مشترکان و شرکتهای خردهفروش دریافت و از طریق بازار سرمایه به ذینفعان پرداخت شود.
به گفته وی، اجرای این فرآیند نقش مهمی در کاهش مطالبات دولت از مشترکان و تسویه شفافتر منابع مالی در صنعت برق خواهد داشت.
مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضا بورس انرژی ایران همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از بندهای مهم این آییننامه مربوط به تامین برق مشترکان با مصرف بالاتر از الگوی تعیینشده است که بر اساس آن، شرکتهای توزیع برق موظف هستند برق این دسته از مشترکان را از طریق تابلوی برق آزاد، گواهی صرفهجویی و یا گواهیهای تجدیدپذیر تامین کنند.
وی در پایان تاکید کرد: ابلاغ و اجرای این آییننامه، در کنار راهاندازی معاملات برخط برق و توسعه شرکتهای OMS در بازار سرمایه، میتواند نقش موثری در افزایش سهم بازیگران بازار، شفافیت معاملات و کشف منصفانه قیمت برق در کشور داشته باشد.