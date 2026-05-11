آسیب دیدگان در جنگ رمضان حمایت می شوند
معاون خدمات شهری شهرداری تهران از اعطای ۲ میلیارد تومان هزینه رهن و ماهی ۴۰ میلیون تومان برای اجاره به خانوادههایی که خانههایشان در جنگ رمضان تخریب کامل شد و نیاز به ساخت مجدد دارد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
«داوود گودرزی» امروز در اولین جلسه شورای اداری شهرستان که در فرمانداری تهران برگزار شد در تشریح عملکرد شهرداری در جنگ رمضان با بیان اینکه شهرداری تهران مانند مجموعههای دیگر نماد خدمت گذار در جنگ و غیر جنگ به مردم بود، افزود: تجربهای در جنگ ۱۲ روزه داشتیم آن جنگ به ما کمک کرد و اقدامات جدی مانند تجهیز ناوگان شهرداری تهران را در دستور کار قرار دادیم.
وی گفت:در بحث آوار برداری ۳۲۰ دستگاه خریداری کردیم که از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان به ناوگان شهرداری اضافه شد.
گودرزی ادامه داد: ۲۴ هزار میلیارد تومان تجهیزات خدمتی مانند تانکرهای آب در یکسال و نیم گذشته هزینه شد و در ۲۲منطقه و ۱۲۴ ناحیه سازماندهی کردیم.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: برای قرارگاه جهادی خدمات شهری بعد از جنگ ۱۲ روزه فراخوان دادیم، بیش از ۲۴ هزار نفر در رشتهها و عرصههای مختلف ثبت نام کردند و روزی ۲ هزار و ۳۰۰ نفر در جنگ رمضان در بخش امداد و نجات، نظافت، بازسازی و ... کار میکردند.
به گفته گودرزی، ۲۸ کارگاه شیشه بری با نیروهای جهادی راه اندازی شد و بیش از ۵۰۴ نقطه شهر تهران غیر از مجموعههای نظامی درگیر عملیات در جنگ رمضان بودند و از ۴۸ هزار واحد آسیب دیده شهر تهران؛ سه هزار نیاز به تخریب و نوسازی دارد.
وی تصریح کرد: در بحث امداد و نجات و آوار برداری مساله رسیدگی به خانههای اطراف، پاکسازی معابر بخصوص خیابانهای اصلی در اولویت قرار گرفتن و کمتر از ۲ ساعت این عملیاتها انجام شد، حجم تخریب سنگین بود و با همه سختیهای آوار برداری، پاکسازی معبر و رسیدگی به خانوادهها به سرعت انجام شد و در برخی محلهای اصابت ۳۰۰ تا ۵۰۰ واحد بر اثر موشک تخریب شد.
گودرزی ادامه داد: بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ خانواده در هتلها اسکان یافتند و بعد از بازسازی منازل خانوادهها از هتلها خارج میشوند.
مدیریت خوب تهران در جنگ تحمیلی سوم با همکاری دستگاههای مختلف
فرماندار تهران نیز در این نشست از عملکرد دستگاههای استان تهران در جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۵۰ درصد بمباران در شهر تهران بود با همکاری دستگاهای اجرایی مانند شهرداری و غیره توانستیم پایتخت را به نوعی مدیریت کنیم که در برای کل کشور الگو باشد.
حسین خوش اقبال افزود: اگر تهران به عنوان پایتخت در جنگ تحمیلی سوم بهم می ریخت دچار مشکل می شدیم، فرمانداری حتی یک روز هم تعطیل نشد و جابجا نشدیم تا در خدمت مردم باشیم.
وی گفت: هر چند حضور و همراهی و مشارکت مردم در جنگ رمضان حماسه خلق کرد و باید قدردان این مردم باشیم که همیشه پای کار نظام هستند.