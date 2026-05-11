استاندار خراسان جنوبی: تعداد نیروهای امدادی در استان باید افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، استاندار در دیدار با کارکنان نیروهای هلال احمر در خصوص چالشهای پوشش امدادی در استان بر جذب حداکثری داوطلبان در سال پیش رو تأکید کرد و گفت: با توجه به وسعت جغرافیایی و طولانی بودن جادههای ترانزیتی استان نیاز جدی به افزایش ظرفیت نیروهای امدادی داریم.
هاشمی همچنین از ایثار امدادگران در دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان در تهران و امدادرسانی و نجات جان هموطنان قدردانی کرد.
همچنین نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس در دیدار با کارکنان جمعیت هلال احمر استان از پیگیری برای تقویت درمانگاه هلال احمر در کاظمین و اضافه شدن تجهیزات و ساختمانهای امدادی خبر داد.
هاشمی با اشاره به اینکه ایثار و زحمات امدادگران هلال احمر در جنگ رمضان ستودنی است افزود: برای افزودن تجهیزات و ساختمانهای امدادی، آماده برگزاری جلسه تخصصی و پیگیری برای رشد و ارتقا و رفع دغدغههای جمعیت هلال احمر استان در تمامی زمینهها هستیم.
سرپرست جمعیت هلال احمر استان نیز، از تجهیز پایگاههای امداد و نجات به وسایل ورزشی و تجهیز تیمهای عملیاتی به تجهیزات امدادی رزمی در جنگ رمضان، خبر داد و گفت: ۲۵۲ مانور تمرینات دور میزی توسط همکاران انجام گرفته و پس از جنگ ۱۲ روزه دو دستگاه پهپاد به استان اختصاص پیدا کرد و از نظر تجهیزاتی در وضعیت مطلوبی قرار داریم.
مهدی محمد پور با اشاره به اینکه شهرستان قائنات با ۲۴۸ مورد بیشترین حادثه را داشته است، افزود: ۳۰۳۶ دستگاه خودرو در سال گذشته حوادث را پوشش دادند و ۳۴۵۷ تیم عملیاتی به کارگیری شده است.
سرپرست جمعیت هلال احمر استان گفت: مدیریت درمانگاههای اربعین در کاظمین برای چهارمین سال متوالی به استان سپرده شد و طی این ماموریت ۹۰ هزار نفر، با مشارکت ۱۱۲ پزشک، پرستار و امدادگر خدمات پزشکی دریافت کردند.
محمد پور افزود: ساختمان اداری جدید جمعیت با اعتبار ۱۱۱ میلیارد تومان بهزودی و در سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.