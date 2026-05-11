به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان مرکز استان مازندران گفت: خودروهای رسوبی در پارکینگها حداکثر ظرف دو ماه بعد از رسوبی شدن باید به فروش برسند.
علی اکبر عالیشاه با بیان اینکه نرخنامه در برخی پارکینگها رعایت نمیشود افزود: نظم و انضباط در برخی پارکینگها وجود ندارد و مقررات و دستورالعملهای لازم برای تحویل وسایل نقلیه توقیفی اشخاص از سوی متصدیان پارکینگها به درستی انجام نمیشود.
او تصریح کرد: جلسه ساماندهی پارکینگها با حضور فرماندهی انتظامی شهرستان، نماینده بنیاد تعاون ناجا و تعدادی از صاحبان پارکینگها برگزار و تذکرات لازم برای رفع اشکالات داده شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: مقرر شد دادستانها و فرماندهان انتظامی شهرستانها با هم هماهنگ باشند و هر پارکینگی که قواعد و قوانین را نقض کند پلمپ شود.
عالیشاه با بیان اینکه نرخنامههای مصوب باید رعایت شوند گفت: خودروهای رسوبی در هر پارکینگ حداکثر ظرف دو ماه بعد از رسوبی شدن باید به فروش برسد.