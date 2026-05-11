قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۷ هزار و ۷۱۶ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۴ هزار و ۱۳۰ تومان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۷ هزار و ۷۱۶ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۶ هزار و ۳۸۶ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۴ هزار و ۱۳۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۲ هزار و ۵۶۳ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۲۲۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۸۶۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۸۹ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۹۷۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۷۲۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۵۲۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۵۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۴ هزار و ۲۷۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۳ هزار و ۴۳۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۱ هزار و ۱۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۰ هزار و ۱۰۳ تومان است.