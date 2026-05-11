نخستین دهکده اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی به مساحت چهار هکتار، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نخستین دهکده اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی به مساحت چهار هکتار با حضور سردار محمد زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور و مسئولان ارشد سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی در مجموعه دشت بهشت شاندیز به بهره‌برداری رسید.

رئیس بسیج سازندگی خراسان رضوی در حاشیه بهره برداری از این دهکده گفت: دهکده اقتصاد مقاومتی شامل ۲ بخش تولید و پرورش قارچ و بخش گلخانه است که بخش تولید و پرورش قارچ ،۱۰ سالن و ۲ هزار و ۱۰۰ متر مربع وسعت دارد.

سردار محمد روحانی افزود: مجموعه گلخانه نیز به مساحت هزار و ۱۰۰ مترمربع و شامل سالن آبزی پروری، قلمه و نشا، گل و گیاه دارویی و آپارتمانی است.

وی ادامه داد: ساخت این مجموعه ۲ سال پیش آغاز شد و امروز با هزینه ۸۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. همچنین در این دهکده، استخر ذخیره آب کشاورزی با حجم ۱۱ هزار متر مکعب و کانال انتقال آب با بتن پارچه‌ای به طول ۲ هزار و ۴۰۰ متر ساخته شده است.