همزمان با آغاز هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، دومین جلد از مجموعه زندگی علما که به زندگینامه شهید سید مجتبی نواب صفوی میپردازد منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه زندگی شامل هفت جلد کتاب درباره زندگینامه علمایی است که هر کدام نقشی در انقلاب اسلامی داشته اند. علمایی همچون: «حضرات آیات امام خمینی، مصطفی خمینی، بروجردی، سید علی قاضی، مرعشی نجفی، شهید بهشتی و علامه طباطبایی» که با استقبال چشمگیر مخاطبان بارها تجدید چاپ شده است. انتشارات روایت فتح بعد از برگزاری جلسات متعدد با نخبگان و علمای حوزه علمیه مجموعه دوم زندگی علما را پس از پژوهش و تحقیقات گسترده آماده انتشار کرده است.
دومین جلد از این مجموعه به زندگی سراسر مبارزه شهید سید مجتبی نواب صفوی میپردازد که به قلم سرکار خانم مرضیه مسلمی نائینی در ۱۴۴ صفحه نوشته و بهار ۱۴۰۵ منتشر شده است.
برشی از متن این کتاب به شرح زیر است:
اردیبهشت سال ۱۳۲۷ صهیونها به خیال برتری قومشان و برگشت به سرزمین مادری، فلسطین را مورد حملات شدید قرار دادند. با اعلام موجودیت اسرائیل، روزنامههای لبنان و مصر و روسیه هم پر از مقالات و عکسهایی شد که دل هر مسلمان و آزادهای را به درد میآورد. نواب، اسطوره آزادیخواهی عصر خودش، آرام و قرار نداشت و میگفت: «همین ابتدای کار باید اسرائیل را در نطفه خفه کرد. نباید بذاریم مثل یک غده سرطانی رشد کنه. اگه تا غده هست فکری به حالش نکنیم، ریشه میزند و ریشههاش به همه جا میرسه.» او حتی به نجیب پاشا و جمال عبدالناصر هم پیام داده بود که «جلوی اسرائیل را باید بگیرین، وگرنه در آینده نه چندان دور در مقابل تون قیام میکنن»