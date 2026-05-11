بانک مرکزی متعهد است که ثبات نسبی اقتصادی را حفظ و از تولید ملی و معیشت مردم حمایت هدفمند کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاستهای ارزی بانک مرکزی گفت: در حوزۀ ترتیبات ارزی، بانک مرکزی تسهیل و پیگیری ورود ارز به کشور، حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع ارزی با اولویت اقلام ضروری مصرفی خانوار و مواد اولیه تولید را در صدر برنامه قرار داده است.
همتی با اشاره به محدودیتهای تجاری و مبادلات ارزی ناشی از جنگ گفت: هر چند این محدودیتها فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده، با این حال، بانک مرکزی با پیشبینی اقدامات، مسیرهای مبادلات ارزی را حفظ کرده و با همکاری دولت، مصارف ارزی را با هدف حفظ ذخایر و استمرار تأمین ارز واردات ضروری مورد نیاز خانوار و تولید، محدود کرده است.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی متعهد است که در این شرایط حساس، با تکیه بر رویکردهای عملی با همراهی دولت، ثبات نسبی اقتصادی را حفظ کند و از تولید ملی و معیشت مردم ،حمایت هدفمند کند.