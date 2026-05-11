به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: لارستان به دلیل پیشینه تجاری و وجود سرمایهگذاران لاری مقیم کشورهای حوزه خلیجفارس، ظرفیت منحصر بهفردی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صنعتی دارد.
عباس برنهاد افزود: طرح زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی لار آغاز شده و بازسازی خط انتقال آب ناحیه صنعتی «حسنلری» و «پشتسنگر» در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه به زودی مرکز نوآوری خوشه مسقطی لاری به بهره برداری میرسد ، گفت: این مرکز بستری برای استقرار شرکتهای دانشبنیان و فناور فراهم میکند تا با ارائه طرحهای نوآورانه، به ارتقای تولید و توسعه صادرات این محصول کمک کند.
عباس برنهاد بیان کرد: شهرک صنعتی لار با ۱۰۰ هکتار مساحت، تاکنون میزبان ۱۴۶ قرارداد سرمایهگذاری بوده که ۹۴ واحد آن با اشتغالزایی برای هزار نفر در مرحله بهره برداری است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: همچنین در ناحیه صنعتی «حسنلری» و «پشتسنگر» ۴۳ قرارداد منعقد شده که ۱۳ واحد تولیدی با اشتغالزایی ۱۵۰ نفر در حال فعالیت است.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.