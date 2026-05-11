نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از بهره‌برداری از پست ۲۳۰ کیلوولتی، ساخت پلی‌کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی و قرار گرفتن کمربندی نظرآباد در زمره طرح های ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، امام جمعه شهرستان نظرآباد در جلسه شورای اداری این شهرستان به تشریح مؤلفه‌های مدیریت تراز پرداخت و تقوا، عدالت و خدمت‌رسانی را ارکان اصلی آن دانست و گفت: حضور مدیران بدون مردم، عبادتی ناقص است و مسئولیت‌پذیری و خدمت بی‌منت اهمیت بسیاری دارد.

حجت الاسلام حسینی تفرقه را بزرگ‌ترین مانع پیشرفت کشور و شهر خواند و وحدت و همدلی را تنها راه مقابله با آن معرفی کرد و افزود: مدیر موفق کسی است که از روزمرگی پرهیز کند، با برنامه‌ریزی دقیق از اتلاف وقت و سرمایه جلوگیری کند و عدالت را در تصمیم‌گیری‌های خود اعمال کند هم چنین شفافیت، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع از دیگر ویژگی‌های مدیر شایسته است.

علی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه زیرساخت‌های شهرستان، از بهره‌برداری پست ۲۳۰ کیلوولتی، در حال ساخت بودن پلی‌کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی و قرار گرفتن کمربندی نظرآباد در زمره پروژه‌های ملی خبر داد.

وی احداث زمین‌ها و سالن‌های ورزشی را به عنوان نیاز فوری و اولویت‌دار شهرستان مطرح کرد و در بخش روستایی، بر اجرای دقیق طرح هادی و رفع موانع برای افزایش ارزش افزوده مناطق تأکید کرد و گفت: واحد‌های تولیدی یا خدماتی که تعدیل نیرو نکنند از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند این طرح با هدف حمایت از اشتغال پایدار ارتقای کیفیت زندگی مردم و توسعه متوازن شهرستان انجام می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان البرز گفت: ۴ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی و ۶۰۹ واحد تجاری در استان البرز آسیب دیده‌اند که از این تعداد، ۱۲۲ واحد مسکونی نیازمند بازسازی کامل است.

وی همچنین از آسیب دیدن ۴۳ واحد مسکونی در شهرستان نظرآباد خبر داد که ۲ واحد آن تخریب صددرصدی داشته و بازسازی آنها در اولویت قرار گرفته و روند ارزیابی، پرداخت تسهیلات و آغاز عملیات بازسازی با سرعت در حال انجام است.

دیو سالار از اجرای طرح مسکن محرومین با ساخت ۱۰۸ واحد مسکونی ویژه محرومین در روستای قوچ حصار نظرآباد خبر داد.

مدیرکل صمت استان البرز، با اشاره به التهابات موجود در بازار گفت: بسته‌های حمایتی خوبی برای واحد‌های خسارت‌دیده در نظر گرفته شده است در تلاشیم تا التهاب بازار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع کنیم.

وی از آسیب دیدن ۶۰ واحد صنفی و صنعتی در جنگ خبر داد و تأکید کرد که برخلاف تبلیغات منفی، تعطیلی واحد‌های تولیدی صحت ندارد و در استان البرز تنها ۴ درصد از واحد‌های تولیدی دچار توقف موقت هستند.

انصاری گفت: رصد بازار تولید و توزیع به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود و هیچ کمبودی در استان وجود ندارد.