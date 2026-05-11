معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی: در سال گذشته یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار صادرات غیرنفتی از استان صورت گرفت که قرار شد میزان صادرات به دو میلیارد دلار در سال جاری افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمد باقر آقا علیخانی با بیان اینکه استان مرکزی از استانهای شاخص در حوزه اقتصاد کشور است و به نظر میرسد میتواند یک بارانداز صادراتی قوی و تقویت شبکههای لجستیکی در برنامه قرار گیرد، افزود: با توجه به شرایط موجود تلاش داریم برای رسیدن به این هدف و افزایش صادرات، حضور در بازارهای هدف، اعزام هیاتهای داخلی و استانی به کشورهای هدف از جمله پاکستان، ازبکستان و قزاقستان و حضور در نمایشگاهها میتوان سهم صادراتی را افزایش داد و با برنامه ریزیهای انجام شده و ایجاد زیرساخت ها، محور توسعه در حوزه صادرات و واردات را افزایش دهیم.
مدیر کل گمرکات استان هم گفت: در فروردین امسال ۱۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۸ میلیون دلار از استان به خارج از کشور صادر شده که این میزان از نظر وزن ۲۱ درصد و از نظر ارزش ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد که گمرکات اراک، ساوه و زرندیه نقش اساسی در این صادرات داشتند.