به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمد باقر آقا علیخانی با بیان اینکه استان مرکزی از استان‌های شاخص در حوزه اقتصاد کشور است و به نظر می‌رسد می‌تواند یک بارانداز صادراتی قوی و تقویت شبکه‌های لجستیکی در برنامه قرار گیرد، افزود: با توجه به شرایط موجود تلاش داریم برای رسیدن به این هدف و افزایش صادرات، حضور در بازار‌های هدف، اعزام هیات‌های داخلی و استانی به کشور‌های هدف از جمله پاکستان، ازبکستان و قزاقستان و حضور در نمایشگاه‌ها می‌توان سهم صادراتی را افزایش داد و با برنامه ریزی‌های انجام شده و ایجاد زیرساخت ها، محور توسعه در حوزه صادرات و واردات را افزایش دهیم.

مدیر کل گمرکات استان هم گفت: در فروردین امسال ۱۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۸ میلیون دلار از استان به خارج از کشور صادر شده که این میزان از نظر وزن ۲۱ درصد و از نظر ارزش ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد که گمرکات اراک، ساوه و زرندیه نقش اساسی در این صادرات داشتند.



