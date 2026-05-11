به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در راستای تداوم نهضت کمک‌های دانش‌آموزی که اکنون به یک فرهنگ حسنه در مدارس استان یزد تبدیل شده است، دانش‌آموزان ناحیه یک یزد با جمع‌آوری هدایای نقدی خود، زمینه بازگشت یک زندانی غیرعمد به آغوش خانواده را فراهم کردند.

فخرالسادات موسوی مدیر دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع) یزد، در خصوص این اقدام اظهار داشت: در کنار مباحث آموزشی و درسی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع) توجه به تربیت اجتماعی دانش‌آموزان و تقویت روحیه نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری در آنان است و ما معتقدیم مدرسه تنها محل آموزش کتاب‌های درسی نیست، بلکه جایی است که کودکان باید مهربانی، همدلی و کمک به همنوع را نیز بیاموزند و در عمل تجربه کنند.

موسوی ادامه داد: در همین راستا اقدام به برگزاری گلریزان نمودیم و خوشبختانه دانش‌آموزان با شور و اشتیاق و با کمک‌های کوچک، اما ارزشمند خود توانستند مبلغ ۴۰ میلیون تومان جمع‌آوری کنند و آن را برای مشارکت در آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد به ستاد مردمی دیه استان یزد اهدا کنند.