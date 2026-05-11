مدیرعامل توانیر گفت: در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ میزان انرژی تحویلی به صنایع در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده توجه ویژه صنعت برق به تأمین پایدار انرژی برای بخش تولید و تقویت فعالیت‌های صنعتی کشور است.

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری صداوسیما؛ محمد اله‌داد در جلسه برخط بررسی اقدامات گذر از اوج بار ۱۴۰۵ با مدیران‌عامل شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور، با اشاره به همراهی صنعت برق در حمایت از تولید ملی اعلام کرد: در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ میزان انرژی تحویلی به صنایع در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده توجه ویژه صنعت برق به تأمین پایدار انرژی برای بخش تولید و تقویت فعالیت‌های صنعتی کشور است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تحقق اهداف کمی در کاهش تلفات غیرفنی شبکه در مقایسه با سال گذشته، رصد و پایش هوشمند مصرف را راهکاری فنی در جهت توزیع عادلانه انرژی در شبکه برق کشور عنوان کرد.

اله‌داد با یادآوری ایثارگری‌های کارکنان این صنعت گفت: صنعت برق با رشادت و فداکاری همکاران در دوره جنگ تحمیلی سوم، نشان ماندگار دیگری از ایثار و خدمت را ثبت کرده است و با استمرار این همت، تأمین برق پایدار در شرایط اوج بار ۱۴۰۵ نیز به خوبی محقق خواهد شد.

وی همراهی و مدت همدلانه مردم در شرایط کنونی را سرمایه‌ای ارزشمند در تحقق اهداف این صنعت از طریق پویش‌های همدلانه دانست و ابراز امیدواری کرد با مجموع تلاش‌های فنی صنعت برق و مشارکت همیشگی مردم، گذر موفقی از شرایط اوج بار رقم بخورد.

مدیرعامل توانیر تسهیل تأمین برق صنایع مولد را امری مهم و تأثیرگذار در اقتصاد ملی برشمرد و تصریح کرد: تأمین برق مازاد بر دیماند قراردادی این مشترکین در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، اقدامی ارزشمند از سوی صنعت برق برای ارتقای شاخص‌های تولید است.

وی در پایان، مدیریت و همکاری مشترکین در تمامی تعرفه‌های مصرف را عاملی مهم در افزایش ظرفیت تأمین برق صنایع مطرح و از مشارکت مردم در این بخش قدردانی کرد.

بررسی سازوکارهای اجرایی عبور از اوج بار

مانور مدیریت مصرف و هماهنگی تابستان ۱۴۰۵ با رویکرد آغاز عملیاتی و مدیریتی برنامه‌های عبور از اوج بار، با حضور مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو، محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر، مدیران معاونت هماهنگی توزیع توانیر و اردشیر مذکوری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد. در این نشست، برنامه‌ها و سازوکارهای اجرایی صنعت برق برای مدیریت مصرف و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف شبکه در فصل گرم سال بررسی و بر آمادگی کامل مجموعه برای اجرای برنامه‌های تابستانی تأکید شد.

در جریان این مانور، وضعیت فرآیندهای مرکز پایش و نیازمندی‌های مرتبط با رصد و مدیریت بار شبکه تشریح شد. همچنین روندهای نظارتی و کنترلی برای پایش دقیق عملکرد شرکت‌های توزیع و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف مورد ارزیابی قرار گرفت.

تشریح روش‌های اجرایی مدیریت مصرف

مدیران شرکت‌های توزیع برق نیز در این نشست، روش‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده برای مدیریت مصرف در تابستان ۱۴۰۵ را ارائه کردند. این برنامه‌ها با هدف کاهش فشار بر شبکه برق، افزایش پایداری تأمین انرژی و مدیریت بهینه بار در دوره اوج مصرف طراحی شده است.

از دیگر محورهای این مانور، ارائه سازوکارهای حصول اطمینان از اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی بود. در این بخش، بر ضرورت پایش مستمر عملکرد شرکت‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف صنعت برق برای عبور موفق از اوج بار تابستان تأکید شد و در پایان، اقدامات شرکت‌های توزیع با حضور مدیرعامل توانیر مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.