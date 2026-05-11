جزئیات بازسازی بیش از ۲ هزار واحد آسیبدیده کرج در جنگ تحمیلی سوم
شهرداری کرج از آغاز بازسازی ۲ هزار و ۹۶ واحد مسکونی و تجاری در جنگ رمضان خبر داد.
مدیرکل اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
گفت: درجنگ تحمیلی سوم ۱۱ نقطه کرج مورد هجوم دشمن صهیونی آمریکایی بود که به تعداد زیادی از واحدهای مسکونی و تجاری خسارت وارد شد.
محمد جلال سبزی افزود: دراین مناطق صاحبان ۲ هزار و ۹۶ واحد آسیب دیده برای ثبت خسارت به شهرداری مراجعه کردند که پس از برآورد خسارت؛ بازسازی و مقاوم سازی واحدها با ۶۰ درصد پیشرفت درحال انجام است
او گفت: دراین مناطق حدود ۸۰ درصد واحدها با برآورد ۱۵۰ میلیارد تومان دچار خسارت جزئی شد و به ۲۰ درصد با برآورد ۱۸۰ میلیارد تومان خسارت عمده وارد شده است.
به گفته او در این مناطق همچنین ۵ واحد به طور کامل تخریب شد که صاحبان آن به صورت رایگان اسکان داده شدند.