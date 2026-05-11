به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفت‌وگویی با اشاره به تجربه جنگ، بر نقش تعیین‌کننده همبستگی اجتماعی در عبور از بحران تأکید کرد و آن را مهم‌ترین پشتوانه کشور در مواجهه با فشار‌های خارجی دانست.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی موفقیت کشور در شرایط جنگی، شکل‌گیری همدلی و همراهی میان قشرهای مختلف جامعه بوده است، اظهار کرد: این همبستگی زمانی پایدار می‌ماند که بر پایه پذیرش تکثر و احترام به تفاوت دیدگاه‌ها شکل گرفته باشد.

به گفته مهاجرانی، جامعه‌ای که ظرفیت شنیدن صدا‌های مختلف را داشته باشد، در برابر تهدیدات بیرونی نیز مقاوم‌تر عمل خواهد کرد.

سخنگوی دولت با تأکید بر ضرورت ادامه این رویکرد در دوران پساجنگ افزود: اگر هدف، حفظ و تقویت انسجام ملی است، باید بستر‌های لازم برای گفت‌وگوی سازنده میان گروه‌های مختلف اجتماعی فراهم شود. گفت‌وگوی اجتماعی، نه‌تنها به کاهش شکاف‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش مشارکت عمومی در اداره کشور نیز خواهد بود.

مهاجرانی همچنین با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در این مسیر تصریح کرد: تقویت ارتباط میان مردم و حاکمیت و افزایش سطح اعتماد اجتماعی، از الزامات اساسی عبور موفق از دوره پساجنگ است. هرچه این اعتماد تقویت شود، ظرفیت کشور برای حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای نیز افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: انسجام ملی تنها یک مفهوم داخلی نیست، بلکه نقشی مهم در افزایش بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات خارجی دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به شرایط دشوار دوران جنگ تأکید کرد: علی‌رغم همه فشارها، آنچه کشور را در مسیر ایستادگی قرار داد، اتکا به همین سرمایه اجتماعی بود؛ سرمایه‌ای که اکنون باید با نگاه راهبردی در دوران پساجنگ حفظ و تقویت شود تا بتواند زمینه‌ساز آینده‌ای باثبات و توسعه‌یافته برای کشور باشد.