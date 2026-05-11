عنوان شماری از کتاب‌های پرفروش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در فروردین ۱۴۰۵ با بیشترین استقبال مخاطبان رو‌به‌رو شده است، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فروشگاه‌های کتاب به‌ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کانون در سراسر کشور، همچنین پرتال فروش اینترتی محصولات کانون و دیگر سامانه‌های اینترنتی فروش کتاب، آثار انتشارات کانون را به خانواده‌ها عرضه می‌کنند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش از اداره نظارت بر چاپ و توزیع محصولات کانون در فروردین ۱۴۰۵ کتاب‌های «بارقه امید» (یادداشت‌های غزه) اثر جو ساکو ترجمه حسین ابوالقاسمی، «خشم قلمبه» نوشته میری دلانسه ترجمه سیدمهدی شجاعی، «مهمان‌های ناخوانده» نوشته فریده فرجام، «بابا برفی» نوشته جبار باغچه‌بان، «سیارات دور»، «سیارات نزدیک»، «ستارگان دنباله‌دار» و «سیارک‌ها» هر چهار تا از مجموعه «کاوش در فضا» نوشته یان گراهام ترجمه مجید عمیق، «کی از همه پر زورتره» نوشته م. آزاد، «آی قصه قصه قصه ١» نوشته زهره پریرخ در شمار پرفروش‌های کانون در این دو ماه قرار گرفته است.

کتاب‌های «آ مثل آهو»، «ف مثل فیل» و «چی چی قاشق و قیچی» هر سه به نویسندگی علی خدایی، تیستو سبز انگشتی» اثر موریس دروئون ترجمه لیلی گلستان، «شب‌های شیرین» نوشته محمد میرکیانی، «هستی» به نویسندگی فرهاد حسن‌زاده، «جزیره‌ی هزار داستان» اثر ادوارد پکارد ترجمه شهین‌دخت بهزادی، «گوسفندی که عصبانی بود خیلی عصبانی» اثر ژوزف تئوبالد ترجمه معصومه انصاریان، نیز در این فهرست قرار دارد.

در این میان، کتاب‌های «هفت‌خوان رستم»، «گرد آفرید» و «زال» هر سه از مجموعه «یک پاورقی» به نویسندگی امیرحسین زنجانپور و محمد گودرزی‌دهریزی، «بیژن و منیژه» نوشته سوسن طاقدیس و «رستم و اکوان دیو» هر دو از مجموعه «نامه نامور» اثر افسانه شعبان‌نژاد، «نگذار کبوتر تا دیر وقت بیدار بماند!» اثر مو ویلمز ترجمه پرناز نیری، «خداحافظ راکون پیر» لاتین FAREWELL OLD RACCOON اثر کلر ژوبرت و «باغ کیانوش» نوشته علی‌اصغر عزتی‌پاک به چشم می‌خورد.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آثارش را علاوه بر فروشگاه‌های خود، در دیگر کتاب‌فروشی‌ها سراسر کشور، همچنین سایت فروش خود به نشانی digikanoon.ir و بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی کتاب عرضه می‌کند.