دو و میدانی‌کاران به یاد شهدای میناب و ناو دنا به خط می‌شوند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ، یادواره شهدای میناب و ناو دنا در ۱۰ ماده بخش بانوان و ۹ ماده بخش آقایان، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت به میزبانی استان گلستان در ورزشگاه قاندومی شهرستان بندرترکمن برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام هیئت اجرایی فدراسیون دو و میدانی، در بخش بانوان ورزشکاران در مواد ۱۰۰ متر، ۱۰۰ متر با مانع، ۴۰۰ متر، ۴۰۰ متر بامانع، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، پرتاب وزنه، پرتاب چکش، پرش سه‌گام و پرش طول به رقابت خواهند پرداخت.

در بخش آقایان نیز مسابقات در مواد ۱۰۰ متر، ۱۱۰ متر با مانع، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، پرتاب چکش، پرتاب دیسک، پرش سه‌گام و پرش طول برگزار می‌شود.

همچنین رکورد‌های حدنصاب و شرایط اختصاص جوایز نقدی این رقابت‌ها، متعاقباً از سوی فدراسیون دوومیدانی اعلام خواهد شد.