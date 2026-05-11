به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به استقرار ۵۰ درصدی جامعه عشایری در مناطق ییلاقی استان گفت: با آغاز رسمی تقویم کوچ، تمامی دستگاه‌های امدادی، خدماتی و راهداری برای تامین امنیت مسیرها و دسترسی عشایر به منابع آبی و مراتع در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

منصور شیشه‌فروش با اشاره به پویایی جریان کوچ در ایل‌راه‌های اصلی و فرعی افزود: مطابق با تقویم کوچ بهاره، از روز گذشته بیستم اردیبهشت‌ماه فرآیند جابه‌جایی بزرگ عشایر به سمت قلمروهای ییلاقی استان وارد مرحله اصلی شده است.

وی گفت: بر اساس پایش‌های انجام شده، تاکنون ۵۰ درصد از جمعیت عشایر غیور که عمدتاً از ایل‌های قشقایی و بختیاری هستند، در مراتع شهرستان‌های سمیرم، شهرضا و دهاقان مستقر و فرآیند تعلیف دام در این مناطق آغاز شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تبیین شرایط جوی در مناطق کوهستانی افزود: اگرچه کوچ در نیمه جنوبی استان شتاب گرفته، اما به دلیل برودت هوا و لزوم صیانت از پوشش گیاهی در ارتفاعات، ورود عشایر به مناطق سردسیر فریدونشهر هنوز تکمیل نشده و این دسته از خانوارها در مناطق میان‌بند مستقرند تا شرایط برای حضور در ییلاقات مرتفع مهیا شود.

شیشه‌فروش با تاکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از این جامعه مولد تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با اداره‌کل امور عشایر و اداره راهداری برای بازگشایی و مرمت ایل‌راه‌ها انجام و همچنین با توجه به تردد گله‌های دام از عرض جاده‌ها، پلیس راه و نیروهای امدادی در گلوگاه‌های حساس مستقر شده است.

وی ادامه داد: تامین آب شرب پایدار و نهاده‌های دامی در مسیرهای کوچ نیز از اولویت‌های فعلی مدیریت بحران در شهرستان‌هاست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نسبت به خطرات احتمالی هشدار داد و گفت: با توجه به افزایش دما و خشک شدن تدریجی پوشش گیاهی در برخی مراتع پایین دست، خطر آتش‌سوزی در کمین است و از تمامی عشایر عزیز و مسافران تقاضا داریم از روشن کردن آتش در عرصه‌های طبیعی خودداری کرده و هرگونه حادثه را سریعاً به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند.

استان اصفهان به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق ییلاقی کشور، سالانه پذیرای بیش از ۹ هزار خانوار عشایری از ایل‌های بختیاری و قشقایی است. این جامعه سخت‌کوش با در اختیار داشتن بیش از یک میلیون رأس دام، سهمی حدود ۲۵ درصدی در تولید گوشت قرمز استان ایفا می‌کنند. کوچ بهاره عشایر که معمولاً از مناطق قشلاقی استان‌های خوزستان، فارس و بوشهر به سمت اصفهان انجام می‌شود، با چالش‌هایی نظیر تغییرات ناگهانی اقلیمی، کمبود منابع آبی در مسیر ایل‌راه‌ها و تداخل تقویم کوچ با وضعیت مراتع روبروست.

مدیریت بحران استان هرساله با تشکیل ستاد کوچ، تلاش می‌کند تا با ایجاد توازن میان زمان ورود دام و آمادگی مرتع، علاوه بر حفظ منابع طبیعی، امنیت معیشتی و جانی جامعه عشایری را تامین کند.