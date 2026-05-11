به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روابط عمومی مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد: ثبت‌نام آزمون ورودی پایۀ هفتم مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) دورۀ اول متوسطه و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.

در این اطلاعیه خطاب به دانش‌آموزان آمده است: با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون ورودی مدارس نمونه‌دولتی و سمپاد، اگرتاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اید در این بازه زمانی به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایید. این زمان به هیچ‌وجه تمدید نمی‌شود.