به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، امراله پاراد گفت: در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و مبارزه با سارقان انرژی برق در قالب طرح ملی و جهادی مهتاب، شرکت توزیع نیروی برق استان نسبت به شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیر مجاز در استان همزمان با کل کشور اقدام کرده است و مصمم به مبارزه با این پدیده ناهنجار اجتماعی هستیم.

وی از کشف ۱۸۳ انشعاب غیرمجاز برق و یک دستگاه استخراج رمز ارز در جریان بازدید‌ها و بازرسی‌های انجام شده در روز‌های اخیر در استان خبر داد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت برق استان بوشهر اظهار کرد: در جریان اجرای رزمایش‌های بازرسی و پایش شبکه برق در مدت دو روز، تعداد قابل توجهی انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی عنوان کرد: در نخستین مرحله از این عملیات، ۱۰۰ مورد بازدید، آزمایش و بازرسی از شبکه و مشترکان انجام شد که در نتیجه آن ۷۶ مورد انشعاب برق غیرمجاز کشف شد. همچنین حدود ۵۰۰ متر کابل مورد استفاده برای برق‌رسانی غیرمجاز از منازل جمع‌آوری شد. در این مرحله میزان برق بازگشتی به شبکه ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۲۵۶ کیلووات ساعت ثبت شد که نشان‌دهنده بازگشت این میزان مصرف غیرمجاز به چرخه قانونی شبکه برق است.

وی بیان کرد: در ادامه این طرح و در روز ۱۷ اردیبهشت نیز ۲۰۷ مورد بازدید و بازرسی دیگر انجام شد که به کشف ۱۰۷ انشعاب غیرمجاز برق و شناسایی یک دستگاه استخراج رمز ارز انجامید.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر تصریح کرد: در این مرحله نیز یک میلیون و ۸۷۶ هزار و ۵۶۳ کیلووات ساعت برق غیرمجاز به شبکه بازگشت.

به گفته پاراد، این رزمایش با مشارکت ۱۳ گروه دو نفره و با به‌کارگیری میانگین دو خودرو از هر مدیریت در چهار مدیریت توزیع برق استان به صورت همزمان اجرا شد.

وی هدف از اجرای این طرح را صیانت از شبکه برق، کاهش تلفات انرژی و جلوگیری از سوءاستفاده از انشعابات غیرمجاز عنوان کرد.