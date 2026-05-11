در همدان از مجموع ۶۰۰ واحد گلخانه فعال، تاکنون ۲۲ واحد به فناوری‌های نوین و سیستم‌های هوشمند مجهز شده‌اند تا مصرف انرژی در این واحد‌ها کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان؛ معاون مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به روند نوسازی گلخانه‌ها گفت: هم‌اکنون بیش از ۵۰ واحد گلخانه‌ای دیگر نیز در نوبت دریافت تسهیلات برای به‌روزرسانی تجهیزات قرار دارند.

ابراهیمی افزود: استفاده از روش‌های نوین در گلخانه‌ها می‌تواند تا ۴۰ درصد از مصرف انرژی را کاهش دهد و در کنار آن، بهره‌وری تولید را نیز افزایش دهد.

او تاکید کرد: این اقدام‌ها در راستای توسعه کشاورزی پایدار، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقاء بهره‌وری واحد‌های گلخانه‌ای استان دنبال می‌شود.

تجهیز گلخانه‌ها به سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های جدید، علاوه بر صرفه‌جویی در انرژی، به بهبود شرایط تولید و مدیریت بهتر منابع نیز کمک می‌کند.