به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از مسئولان نظامی این رژیم اذعان کرد، سامانه موشکی گنبد آهنین در حمله یک پهپاد حزب‌الله مورد اصابت قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی قصد دارد در خصوص این واقعه تحقیقاتی به عمل آورد.

این در حالی است که سامانه گنبد آهنین بار‌ها ناکارآمدی خود را در برابر موشک‌های ایران، حزب‌الله و یمن نشان داده است.

روز گذشته نیز حزب الله از هدف قرار دادن مقر فرماندهی نظامیان صهیونیست با دو پهپاد در شهر الخیام خبر داده بود.